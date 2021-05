Vrijheid, met de V van ventilatie: hoe luchtkwaliteit de komende maanden een cruciale rol zal spelen 

Eric Vandenabeele, de woordvoerder van sectorfederatie Fitness.be, zegt dat de ventilatienormen de fitnesscentra niet afschrikken: "Het afgelopen jaar is gebleken dat fitnesscentra niet meteen plaatsen zijn waar veel besmettingen gebeuren. Dat komt omdat wij de veiligheidsvoorschriften in verband met corona strikt naleven. De meeste fitnesscentra beschikken ook al over goede ventilatiesystemen. We zijn nu aan het bekijken waar we nog moeten bijsturen. We zijn in ieder geval blij dat we binnenkort mogen heropenen, want het afgelopen jaar hebben de helft van onze centra overwogen om te stoppen."