In Gent en Sint-Niklaas mogen horeca-uitbaters het EK voetbal uitzenden op hun terrassen

Over een kleine maand is het Europees kampioenschap voetbal te volgen op de terrassen van verschillende horeca-zaken in Gent en Sint-Niklaas. Dat doen ze om een antwoord te bieden aan de vele fans die de Belgische nationale ploeg willen steunen. "Het is zo dat veel voetbalsupporters er naar uitkijken om onze Rode Duivels aan te moedigen en we willen er voor zorgen dat het op een veilige manier kan verlopen", legt Gents burgemeester Mathias De Clercq uit. "Daarom geven we de horeca de kans om beeldschermen te plaatsen op hun terras."