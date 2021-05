Intensiviste Jessa Ziekenhuis: "Pukkelpop op volle capaciteit lijkt vandaag niet realistisch"

In het Jessa Ziekenhuis verslikten ze zich vermoedelijk even na het horen van de persconferentie van het Overlegcomité van dinsdag, en vooral de aankondiging die Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine iets later deed. Hij wil Pukkelpop op volledige capaciteit laten doorgaan. Dat wil zeggen zo'n 65.000 bezoekers per dag. Iedereen die kan bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is, of een negatieve coronatest kan voorleggen of ter plaatse aflegt, is welkom op het festival. "De meesten van ons waren nogal verwonderd", vertelt Jasperina Dubois van het Jessa Ziekenhuis aan Radio 2 Limburg. "Pukkelpop is namelijk al binnen drie maanden. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar als ik "geen mondmasker en geen social distancing" hoor, maak ik me toch zorgen. Als je kijkt naar de situatie op de werkvloer vandaag lijkt dat niet realistisch.

De huidige situatie in het ziekenhuis leent zich volgens Dubois niet voor dergelijke plannen. "Het tij is hier op een paar dagen tijd snel gekeerd. De voorbije week hebben we nog tien nieuwe opnames gehad, van jonge mensen", vertelt ze. "Het gaat om veertigers en vijftigers die er slecht aan toe zijn. Op intensieve zorgen is er op dit moment zeer weinig marge. We hebben zelfs iemand moeten doorverwijzen omdat de druk hier te groot is." Voor alle duidelijkheid: de aangekondigde versoepelingen, en dus ook grote festivals, zullen enkel kunnen doorgaan wanneer het aantal patiënten in ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen, laag genoeg ligt. "Maar op dit moment zijn de cijfers in ons ziekenhuis nog niet aan het dalen, zoals dat nationaal wel gebeurt", klinkt het.