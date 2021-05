Kerk van Kaaskerke wordt deze zomer een "champing": je kan kamperen in de kerk

De neogotische Sint-Bartholomeuskerk van Kaaskerke bij Diksmuide werd vorig jaar gekocht door de vennootschap ‘Pedra Viva!’ uit Deinze. Het bedrijf is nog volop aan het onderzoeken wat de beste herbestemming zou zijn voor de kerk van Kaaskerke. In afwachting daarvan kan je deze zomer blijven logeren in de kerk. Champing, noemen ze dat in Engeland, church camping. De kerk wordt omgetoverd in een vakantiewoning voor 12 personen. "Daarin staan houten slaaphutten voor telkens twee personen", vertelt Wouter Dernau van Pedra Viva!. "Er worden ook gemeenschappelijke ruimtes ingericht, zoals een eet- en zitruimte."

Vanaf juni komt er vlakbij de kerk ook een zomerbar, voor de vele wandelaars en fietsers die langs de kerk passeren. De kerk ligt vlakbij de oude spoorweglijn Nieuwpoort-Diksmuide, dat nu een fietspad is.