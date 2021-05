Knallen te horen op militair oefenterrein in Brecht waar grote natuurbrand woedde: "Mensen hoeven niet bang te zijn"

Want er zijn helemaal geen schietoefeningen aan de gang. Om de brandveiligheid van het terrein te vergroten, wil Defensie er schapen laten grazen, zodat die het gras - het pijpenstrootje - dat wanneer droog zeer brandbaar is, kunnen korthouden. "Maar om het voor de dieren veilig te houden, moet het terrein eerst gecontroleerd worden op oude springtuigen die nog in de grond zitten. De ontmijningsdienst van het leger (DOVO) laat die dan gecontroleerd ontploffen. De munitie wordt in een put van anderhalve meter diep gegraven, dichtgemaakt en dan pas tot ontploffing gebracht. De omwonenden zullen mogelijk een gedempte knal horen", zegt luitenant - kolonel Patrick Mestdagh. "Er is geen risico op brandgevaar want de munitie wordt ingegraven en deze keer staat er ook een brandweerwagen paraat."