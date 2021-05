Koppel dat al vijf keer trouwfeest uitstelde, voorzichtig blij: "Premier moet het me zeggen voor ik het geloof"

Het koppel kocht tickets voor Tomorrowland en daarover zei het Overlegcomité gisteren dat grote festivals op het einde van de zomer al moeten kunnen. "Het lijkt me dan ook logisch dat wanneer ik de week voor mijn trouwfeest tussen duizenden feestende mensen sta, ik de week erop ook mijn eigen dansfeest mag organiseren. Maar het is nog altijd niet 100% zeker. Wat als er tegen dan niet genoeg mensen gevaccineerd zijn? Of als er nog meer dan 500 mensen op de intensieve zorgen afdelingen liggen?" vraagt Riet zich af.

De voorbereidingen voor het trouwfeest zijn in ieder geval gebeurd. "Zelfs de decoraties liggen klaar. Nu is het gewoon nog een kwestie van een officiële "go" te krijgen." De nieuwe datum voor het feest is 11 september 2021. "Ook een speciale dag natuurlijk, precies 20 jaar na de aanslagen in de Verenigde Staten. Maar het was de enige datum die nog vrij was voor onze locatie. De mensen zullen zich al niet van datum kunnen vergissen." (lacht)