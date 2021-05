Het EK voetbal op groot scherm in Limburg? Er liggen plannen klaar

In Tongeren is mede-organisator Eddy Manet van café Gerechtshof er naar eigen zeggen klaar voor. "Wij gaan 100 tafels zetten en daar kunnen telkens 4 mensen aan. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnnen vooraf reserveren per 4, ze komen dan toe en nemen hun stoel mee naar de tafel waar ze op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Zoals het er nu naar uitziet, zouden we dan vanaf juli het grote publiek mogen ontvangen. De mensen die zich vooraf inschreven, mogen hun tafeltjes behouden, voor de anderen is er voldoende plaats op het plein." De stad Tongeren moet wel nog haar goedkeuring geven.