'Laatste kans'-antibioticum prikt bacteriën lek alsof het ballonnen zijn

Ondanks het feit dat het al meer dan 70 jaar geleden ontdekt werd, was de manier waarop het antibioticum bacteriën doodt, tot nu niet duidelijk. Nu hebben onderzoekers van het Imperial College London en de University of Texas ontdekt dat colistine gaten prikt in de bacteriën, waardoor ze leeglopen als een ballon.

Colistine werd voor het eerst beschreven in 1947, en het is een van de erg weinige antibiotica die werken tegen een groot aantal van de dodelijkste resistente bacteriën, waaronder Escherichia coli, dat potentieel dodelijke infecties van de bloedbaan veroorzaakt, en Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii, twee bacteriën die vaak de longen infecteren van mensen die kunstmatig beademd worden op intensieve zorg.

Die bacteriën hebben twee 'huiden' die membranen genoemd worden. Colistine maakt gaten in de beide membranen en doodt zo de bacteriën. Het was al geweten dat colistine het buitenste membraan beschadigt door de chemische stof lipopolysacharide (LPS) als doelwit te nemen, maar het was onduidelijk hoe het het binnenste membraan kon doorboren.