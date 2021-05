BEKIJK - Langst behandelde covidpatiënt van UZ Brussel mag naar huis: "Ik was een larve, drie keer ben ik doodverklaard"

We praten veel en graag over versoepelingen van de maatregelen. Maar in de ziekenhuizen liggen nog veel patiënten die ernstig ziek blijven en van wie sommigen erg lang op de afdeling intensieve zorg moeten doorbrengen. Zo iemand was meneer Mubiligi: "Ik was een larve", vertelt hij onze reporter Stef Meerbergen in "Het Journaal".