Limburgse vaccinatiecentra op evenementenlocaties: "Wij blijven vaccineren"

Versoepelingen kunnen maar doorgevoerd worden als er voldoende mensen gevaccineerd zijn. En dus gaan de vaccinaties in De Soeverein in Lommel gewoon door: "Vaccineren blijft voor ons prioritair", zegt Bram Bernaerts van de stad. "We willen ook niet verhuizen. De uitnodigingen zijn verstuurd en iedereen is gewoon om naar De Soeverein te komen. Verhuizen zou veel praktische bekommernissen met zich mee brengen, maar we hopen dat er in september een einde komt aan de vaccinaties."