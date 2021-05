Metalfestival Alcatraz in Kortrijk opent het festivalseizoen

Na de versoepelingen die het overlegcomité dinsdag heeft aangekondigd over de festivalzomer, besliste ook Alcatraz Festival om haar editie van 2021 te laten doorgaan. In tegenstelling tot wat er vorig jaar werd aangekondigd, houdt de organisatie het op 3 festivaldagen in plaats van 4. Ook zullen er dit jaar slechts 3 podia zijn. "De timing is gewoon te nipt. We moeten al een versnelling hoger schakelen, dus een extra podium en festivaldag kan er even niet bij", zegt organisator Bernard Deriemaecker.

De organisatie stelt de uitbreidingen met een jaar uit, om zich te kunnen concentreren op de line-up van zowat 70 bands. Verschillende Amerikaanse bands zullen wel ontbreken op de affiche, omdat voor hen de reis naar Europa onhaalbaar is. "We snappen dat de fans van deze bands teleurgesteld zullen zijn, maar we rekenen op begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden."

De eerste namen zullen volgens de organisatie binnenkort bekendgemaakt worden via de website van het festival.