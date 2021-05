Motorrijder omgekomen op Terhulpsesteenweg in Hoeilaart

In Hoeilaart is vanmorgen rond kwart over zeven een dode gevallen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op de Terhulpsesteenweg tussen Hoeilaart en Groenendaal. Het 58-jarige slachtoffer is er om het leven gekomen. Bij het ongeval dat in een bocht gebeurde, was ook een vrachtwagen betrokken. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het parket heeft een verkeersdeskundige gevorderd. Ook het labo en een wetsdokter zijn ter plaatse gestuurd.

"Het is niet de eerste keer dat op deze plaats verkeersongevallen gebeuren, onder andere met motorrijders", zegt korpschef Sébastien Verbeke van de politiezone Druivenstreek. "Ik weet dat de gemeente Hoeilaart samen met het Agentschap Wegen en Verkeer overlegt om bepaalde werken te laten uitvoeren om de weg veiliger te maken en dergelijke ongevallen te vermijden", zegt de korpschef nog.