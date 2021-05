Natuurgidsen blij met versoepelingen: "Eindelijk kunnen we weer op uitstap met een groep"

Een uitstap in de natuur is nochtans een grote meerwaarde voor wie meer wil weten over vogels, planten en insecten. "Gisteren ben ik een nieuwe digitale cursus over nachtvlinders gestart. Als alles goed gaat, kan ik over een paar weken met de groep in Wortel op uitstap. Daar kijk ik naar uit. Gelukkig zonder avondklok want die was niet zo handig voor liefhebbers van nachtvlinders", zegt Veraghtert.