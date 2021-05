In panne met een lege batterij in jouw elektrische wagen? Nieuwe dienst van start-up bedrijf uit Nazareth helpt je met een mobiel laadpunt

In Amerika en in Groot-Brittannië zou een dergelijke dienst al bestaan, zegt Taslidere. Maar voor België is het voorlopig nog nieuw. "Vanaf volgende week starten we een proefperiode. Voor twee maanden zullen klanten in Oost-Vlaanderen gratis gebruik kunnen maken van deze dienst." Nadien komt er een evaluatie en is het de bedoeling dat het systeem over heel België zal gebruikt worden.