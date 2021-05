Brugse brandweer krijgt nieuwe kazerne in 2025: "Dichter bij het centrum en beter bereikbaar"

De huidige hoofdkazerne aan de Pathoekeweg is te groot, maar ligt vooral te ver van de binnenstad. De voorpost in de Walweinstraat is dan weer te klein en de infrastructuur is verouderd. Daarom verhuizen ze naar 1 locatie dicht bij de stad. Jeroen Bonte, de postoverste van de brandweer van Brugge: “De nieuwe locatie ligt centraal, maar ook dichtbij enkele belangrijke invalswegen zoals de ring van Brugge en de expresweg, die Brugge met Zeebrugge verbindt. Maar we zullen ook zeer dicht het AZ Sint-Jan zitten, niet meer dan 500 meter. Dat bespaart niet alleen veel benzine, maar dat betekent ook dat we na een interventie heel snel terug in de kazerne zijn”, zegt Bonte.

De nieuwe brandweerkazerne van Brugge zal 20 miljoen euro kosten.