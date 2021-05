Nieuwe stakingsdag in Colombia: tegen hervormingen die arme bevolking treffen en politie- en paramilitair geweld

Intussen maken de autoriteiten in verschillende steden zich grote zorgen over mogelijke coviduitbraken bij de betogers. Colombia verkeert nog steeds in een zogenoemde derde golf. Het land is al bijna een jaar in een redelijk strenge lockdown. In de hoofdstad Bogotá is de instorting van de ziekenhuizen nabij en ook in Medellín en Cali is de maximumcapaciteit van de afdelingen intensieve zorg (bijna) bereikt. In bijvoorbeeld Medellín worden veel betogers wel getest, in een poging om mogelijke uitbraken in te perken.