OCMW van stad Brussel biedt hotel aan voor studenten die thuis moeilijk kunnen studeren

In Brussel kunnen studenten intussen op verschillende plaatsen in de stad gaan studeren in studiezalen, maar het OCMW biedt nog meer ondersteuning. Tijdens de blokperiode tot de examens - van 17 mei tot 30 juni – krijgen studenten die het thuis moeilijk hebben om te studeren, de mogelijkheid om in een rustige omgeving te studeren. In een hotel in de Marollen zijn er 27 eenpersoonskamers beschikbaar voor studenten die begunstigde zijn van het OCMW. De kamers zijn uitgerust met een badkamer, een bureau en een wifi-verbinding.