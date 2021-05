Ontsnapte oehoe uit Sint-Niklaas waarschijnlijk neergestreken in Zeeland: "Kan de natuur verstoren"

Net over de Nederlandse grens, in Hulst, is een oehoe gespot. Een man uit Sint-Niklaas vermoedt dat het zijn uil is, die in april is ontsnapt. Dat meldt Omroep Zeeland. "Het lijkt inderdaad om een tamme oehoe te gaan. Op het eerste gezicht is het een leuke aanwinst voor de streek, maar het kan voor genetische vervuiling zorgen", waarschuwt vogelexpert Gerald Driessens.