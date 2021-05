Over 11 jaar worden bruggen en sluizen vanop afstand vanuit Willebroek bediend

Tegen 2032 wil de Vlaamse Waterweg zijn 427 bruggen en sluizen vanop afstand gaan bedienen. De centrale in Willebroek speelt daarin een cruciale rol. Het wordt één van de drie centrales- naast Evergem en Hasselt - van waaruit die bediening gestuurd zal worden. Vanuit Willebroek worden alle bruggen en sluizen in de regio centrum bediend, die loopt van Rupelmonde tot in Diest. De haven van Antwerpen hoort er niet bij. Evergem en Hasselt bedienen respectievelijk de bruggen en sluizen in het westen en het oosten van het land.

De centrale in Willbroek wordt ook een opleidings- en een testcentrum. "Medewerkers zullen er leren hoe ze de bruggen en sluizen vanop afstand kunnen bedienen. Het wordt ook een referentiecentrum, we testen hier in Willebroek alles uit, om onze afstandbedieningcentrales te standaardiseren en dat toe te passen in de andere centrales", zegt operationeel directeur Krista Maes van de Vlaamse Waterweg.

Tegen 2032 worden alle sluizen en bruggen vanop afstand bediend vanuit een van onze drie centrales.