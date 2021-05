Doorgeven gegevens testcentrum op de luchthaven stokt, lokale politie: "Bij helft van controles lijken mensen toch getest"

En onnodig werk, kan de politie missen als kiespijn. De politie heeft haar handen vol met controles op testing en quarantaine. "We doen zo'n 3300 controles per dag, ter plekke of telefonisch (...) Binnenkort komen er met de versoepelingen ook weer evenementen bij, dan moeten we onze aandacht weer een stuk gaan verleggen", aldus Paelinck. Hij wil graag een strengere quarantaine voor reizigers uit risicogebieden zoals India. "Als je de mensen oplegt dat ze hun huis niet uitmogen, is het ook makkelijker te controleren. Als we aanbellen, en ze zijn niet thuis, zijn ze in fout."