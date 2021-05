Minister Demir is het niet eens met plan van Natuurpunt om 28 hectare bos te kappen in de Maten 

De Maten is een 300 hectare groot natuurgebied in Genk en Diepenbeek., met vijvers, bossen, veengebied en heide. Natuurpunt doet er het natuurbeheer. De organisatie wil in De Maten het leefgebied van Europees beschermde soorten beschermen. Door bomen te kappen zouden heide-en veengebied weer ruimte krijgen. Het gaat om wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer, klinkt het.

Deze plannen zijn in een nieuw natuurbeheersplan gegoten. Maar dat is nog niet goedgekeurd. En minister Zuhal Demir is ook niet meteen van plan om dat nieuwe beheersplan goed te keuren. "Het is wat mij betreft alvast uitgesloten dat dergelijk groot gebied van 28 ha groot zou worden gekapt, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met een compensatie", zegt ze. De minister plant alvast een overleg met natuurpunt.