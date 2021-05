Professor huisartsengeneeskunde tijdens hoorzitting: "App Coronalert heeft geen bijdrage geleverd in aanpak pandemie"

Volgens Moykens en Dewolf zal de aanpak op verschillende vlakken verschuiven. Zo zal het bijvoorbeeld niet meer nodig zijn om grote groepen mensen te bereiken via callcenters, maar zal er meer "op maat" gewerkt worden, met name door contactopspoorders op het terrein die snel kunnen inspelen op nieuwe varianten of lokale uitbraken. Volgens professor De Maeseneer is er naast de lokale opsporing ook een geïntegreerd en gecentraliseerd databestand nodig. Dat bestand moet voor iedereen alle gezondheidsinformatie (testresultaten, vaccinaties, klinisch relevante info,...) centraliseren. "Dat is iets waar we moeten aan werken, best voor we aan de volgende pandemie zitten", aldus De Maeseneer.