Reacties op het nieuwe "Laat journaal": De nieuwsombudsman interviewt hoofdredacteur Dimitri Verbrugge

Deze week wil ik het hebben over het nieuwe "Laat journaal". "Nieuw" want sinds een kleine maand wordt er ontspannen gepresenteerd vanuit een zetel en niet meer van aan tafel. Er is meer tijd om uitleg te geven bij sommige onderwerpen, wat betekent dat er ook meer studiogasten zijn. Toch waren sommige kijkers ook gehecht aan hun oude, beknopte journaal.

Als nieuwsombudsman ben ik eigenlijk niet bevoegd voor de opbouw, het zogenaamde "format", van een programma. Ik bewaak de naleving van het redactiestatuut en over formats staat er niets in. Maar ik heb de reacties van het publiek voorgelegd aan Journaalhoofdredacteur Dimitri Verbrugge.