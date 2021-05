Vlaanderen moet een "Blue Zone" worden, een gebied waar de mensen gemiddeld langer leven door een gezonde levensstijl. Dat zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens naar aanleiding van Rerum Novarum. "We moeten van Vlaanderen een "Blue Zone" maken: een duurzame omgeving en een manier van leven waardoor iedereen in goede gezondheid oud kan worden. We moeten koplopers worden in gezond leven", aldus Coens.

Als het gaat om een gezonde levensstijl, knipperen er al langer een aantal lichten. Niet alle cijfers over beweging, gezond eten, stress en mentale gezondheid zijn rooskleurig. Integendeel, in 2017 kregen bijna 1,2 miljoen Belgen antidepressiva voorgeschreven.

"Daarmee behoren we in Europa tot de koplopers voor wat betreft het gebruik van geneesmiddelen. De medische overconsumptie is een groot probleem in ons land. Mensen moeten de kans krijgen om te leven, niet gewoon te overleven", zegt CD&V-voorzitter Coens.

Vlaanderen moet volgens Coens de ambitie hebben om een "Blue Zone" of Blauwe Zone aan de Noordzee te worden, een gebied waar mensen door een gezonde levensstijl een gemiddeld hogere levensverwachting hebben. Wereldwijd zijn er momenteel vijf "Blauwe Zones", waaronder het Italiaanse eiland Sardinië en het Griekse eiland Ikaria. "Hoe doen ze dit? Door meer beweging, zingeving, gezond en evenwichtig eten, dagelijkse pauzes uit stress, aandacht voor geliefden en leven in een bruisende sociale omgeving", aldus Coens.