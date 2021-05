Robotarm Perseverance begint wetenschappelijk onderzoek en vuurt laser af op rotsen

Elke soort rots vertelt een ander soort verhaal. Sommige afzettingsgesteenten - die gevormd zijn in aanwezigheid van water uit fragmentjes van rotsen en mineralen zoals zand, slib en klei - zijn meer geschikt om 'biohandtekeningen' te bewaren, sporen van leven uit het verleden. Stollingsgesteenten zijn dan weer preciezere geologische klokken die wetenschappers toelaten om een accurate tijdlijn op te stellen over hoe een bepaald gebied gevormd werd.

Een factor die de zaken bemoeilijkt, is het feit dat de rotsen rond Perseverance in de loop van de tijd geërodeerd zijn door de wind en bedekt zijn met jonger zand en stof. Op de aarde zou een geoloog in het veld stappen en een rots openbreken om meer te weten te komen over zijn oorsprong. "Als je naar het binnenste van een rots kijkt, dat is waar je de geschiedenis ziet", zei Ken Farley van Caltech (California Institute of Technology), de projectwetenschapper van Perseverance.

Perseverance heeft weliswaar geen hamer om rotsen mee open te breken, maar de rover kan op andere manieren door het in duizenden jaren opgehoopte stof kijken. Als de wetenschappers een plekje vinden dat er erg aantrekkelijk uitziet, kunnen ze de arm van de rover uitstrekken en een soort schuurapparaat gebruiken om het oppervlak van een rots af te schuren en vlak te maken, zodat de interne structuur en samenstelling bloot komen te liggen.