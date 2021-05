Verhuurder van reuzenschermen: “Door EK voetbal gaan we er eindelijk weer verhuren, maar vragen slechts helft van de prijs”

Steden en gemeenten kunnen in juni grote schermen plaatsen, zodat fans de wedstrijden van het EK voetbal samen kunnen volgen. Dat werd gisteren beslist op het overlegcomité. Verhuurder van grote LED-schermen Quanta Costa uit Roeselare had al enkele aanvragen voor de beslissing werd genomen. “Nu zijn de klanten ook minder bang om ze effectief te bestellen”, zegt Sven Genicot. “Om de grote drukte in juni te vermijden, hadden we ons voorbereid. We waren al een tijdje bezig met het opbellen van onze klanten. Als het niet kon doorgaan, kregen ze de garantie dat het kosteloos geannuleerd kon worden.