Onderzoek naar betrokkenheid van  Oostenrijkse bondskanselier Kurz in "Ibiza-corruptieschandaal"

De video kwam twee jaar later, in 2019, uit en zette het politieke landschap in Oostenrijk op stelten. Strache verdedigde zich door zijn acties neer te zetten als "dronkemanspraat" en "machogedrag om de vrouw te imponeren", maar nam alsnog ontslag als vicekanselier én voorzitter van het rechtse FPÖ. 'Ibiza-gate' bracht ook de veelgeprezen kanselier Kurz (ÖVP) in verlegenheid en leidde uiteindelijk tot de val van de regering in mei 2019. Tot aan de nieuwe verkiezingen in september kwam er een korte interim-regering onder leiding van Brigitte Bierlein, de eerste vrouw aan het hoofd van de Oostenrijkse regering. Kurz won hierna opnieuw de verkiezingen en begon in januari 2020 aan zijn tweede termijn als bondskanselier.