Selimiye moskee in Heusden-Zolder sluit preventief door coronabesmettingen

Het bestuur van de Selimiye moskee besliste gisteravond om de moskee minstens tot 21 mei te sluiten maar dat kan eventueel nog verlengd worden.. Een aantal bezoekers testte positief en de moskeevereniging wil voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

De beslissing is een spijtige zaak voor de moslims in Heusden-Zolder want vanavond eindigt de ramadan. De feestelijkheden die daarrond de volgende dagen aan de moskee zouden plaatsvinden, zullen niet doorgaan.

"De sluiting van de moskee is niet door mij opgelegd", verduidelijkt burgemeester Mario Borremans. "Ik heb het zelfs niet aangeraden. Maar afgelopen week is het aantal coronabesmettingen in de gemeente gestegen. En we merken dat er bij de allochtone namen toch een vermeerdering is geweest. Ik vind het dan ook heel gepast van de moskeevereniging om voorlopig geen activiteiten meer te organiseren."

"Het is jammer natuurlijk omwille van de timing net voor het ramadanfeest. We hadden de nodige voorbereidingen getroffen om alles veilig en volgens de regels te laten verlopen. Maar we willen absoluut onze verantwoordelijkheid nemen en hebben daarom alles afgeblazen en houden de deuren tijdelijk dicht", legt voorzitter Erkan Konak uit.