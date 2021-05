KLAAR: Wat als gamen ook leren is?

De markt van de serious games is in opmars. In ons land maken ze zo’n 20 procent uit van alle games die ontwikkeld worden. Bij serious games is het echt de bedoeling dat je iets bijleert of je gedrag gaat aanpassen. Zo zijn er games die spoorweglopen willen ontraden of de overstap naar duurzame energie net willen stimuleren. Nu is "Silver" op de markt, een videospel dat jongeren weerbaarder wil maken tegen negatieve gedachten. Het ultieme doel is dat minder jongeren tot zelfdoding overgaan.

Maar is een videospel daarvoor wel de juiste aanpak? KLAAR-presentatrice Louise Hoedt vraagt het aan game designer Jill Vanparys.