Assisenproces rond gruwelijke moord op Sofie Muylle na vier jaar van start: hoe zat de zaak nu weer precies in elkaar?

Even terug naar die bewuste zondagnacht, 22 januari 2017. Sofie Muylle en haar vriend Wouter besluiten om uit te gaan in de badstad Knokke. Sofie is recent ingetrokken bij haar nieuwe vriend in Brugge en de twee laten zich 's nachts met een taxi richting de kust rijden om het feest dat ze in Brugge begonnen waren, verder te zetten. De taxichauffeur die hen vervoert voelt hoe uitgelaten het koppel is en merkt ook dat ze duidelijk al wat alcohol gedronken hebben.

Eens aangekomen in Knokke, exact om 04.47 uur, gaan de twee vrijwel meteen een bar binnen, waar ze een cocktail bestellen. Maar niet snel daarna beslist Sofie om diezelfde bar opnieuw te verlaten en even naar buiten te gaan. Dat is het laatste moment waarop haar vriend Sofie nog in levende lijve ziet.

Want een halfuur later is Sofie nog steeds niet terug. Wouter beslist om haar buiten te gaan zoeken. Hij belt haar verschillende keren op haar gsm, maar krijgt geen antwoord. 's Ochtends pas beslist Wouter om aangifte te doen bij de politie waar hij zegt “dat hij zijn vriendin is kwijt geraakt”. Sofie Muylle is officieel spoorloos.