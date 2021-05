Minister Somers over vaccinmisbruiken in Sint-Truiden: "Jammer dat dit afstraalt op andere lokale besturen"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) vreest dat alle lokale besturen in een slecht daglicht worden geplaatst door de mogelijke misbruiken met vaccins in Sint-Truiden. "Zoiets straalt af op een hele groep en dat is spijtig natuurlijk", zegt hij in "De afspraak" op Canvas. "De meeste lokale besturen hebben zich gesmeten voor de vaccinatie."