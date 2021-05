Zeven uur Overlegcomité en spanningen liepen hoog op: "Er moet toch één iemand gezondheidszorg verdedigen?"

Een hele avond lang zaten de premier en de ministers in de tv-studio's om het "rijk van de vrijheid" aan te kondigen. De experten keken het ondertussen met lede ogen aan. Zij hadden in de nacht voor de start van het Overlegcomité nog een mail gestuurd naar alle leden. Ze pleitten voor voorzichtigheid. Hun redenering? Er is nog heel wat waar we geen zekerheid over hebben en dus zijn we meer gebaat met een voorzichtigere aanpak. "Is er een plan B? Ik zou het wel willen weten", zei Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep GEMS, gisteren in "De afspraak".