Stickerverkoop Rode Kruis haalt slechts helft normale opbrengst

Met de jaarlijkse stickeractie krijgen de lokale afdelingen een financieel duwtje in de rug, wat hen toelaat te investeren in eerstehulpposten, interventiekledij en opleidingen. "De impact van de twee corona-edities van de stickeractie is moeilijk in te schatten en is voor elke Rode Kruisafdeling anders. Ongetwijfeld zullen sommige Rode Kruisafdelingen aankopen of vernieuwingen noodgedwongen moeten uitstellen", zegt woordvoerster Nena Testelmans.