Tweedehandskledij wint aan populariteit, vooral bij jongeren: "En het zal nog groeien"

"De populariteit van tweedehandskleding is al langer aan het groeien", zegt Annick Schramme, docent Fashionmanagement aan de Universiteit van Antwerpen, in "De wereld vandaag" op Radio 1. "En er is nog groeipotentieel. De voorspelling is dat de tweedehandsmarkt in 2028 anderhalve keer zo groot zal zijn als de fast fashion (kledij waarvan de productiekosten laag liggen, waardoor er veel winst kan worden gemaakt, red.)."