Suikerrock werkt aan alternatief evenement met 2.000 tot 3.000 bezoekers

"We zijn erg blij dat er perspectief is geboden voor onze sector”, vertelt organisator van Suikerrock Walter Kestens. “Ook voor de festivals in augustus die nu op volle kracht kunnen draaien, ben ik oprecht gelukkig, al komen de versoepelingen voor Suikerrock jammer genoeg net te laat. De afgelopen weken hebben we gewerkt aan vier verschillende scenario's. Nu er duidelijkheid is over de spelregels van juli en augustus kunnen we ons alternatief organiseren. Dat zal een waardig alternatief zijn, gebaseerd op een dagelijks aantal bezoekers van zo'n 2.000 à 3.000 bezoekers."