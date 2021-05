Zanger Christoff ziet lichtpuntje na aangekondigde versoepelingen: "In augustus kunnen we weer volle gas geven"

Christoff blijft voorzichtig optimistisch met de aangekondigde versoepelingen en ziet een klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel. "We zijn de laatste sector die terug in gang mag schieten, na 14 maanden te hebben stil gelegen, dus we zijn ongeloofelijk blij." Heel veel boekingen zitten er wel niet in. "Er zijn al een aantal concerten bevestigd, zoals Buikrock, maar we durven ook niet te veel aan te nemen, in geval we weer alles moeten verplaatsen." De peilen zijn dus gericht op augustus. "In juli zijn we nog voorzichtig, maar in augustus gaan we volle gas geven."