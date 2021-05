Wachttijd tussen eerste en tweede prik AstraZeneca wordt ingekort naar 8 in plaats van 12 weken

Wie gevaccineerd wordt met het coronavaccin van AstraZeneca zal vanaf nu nog maar 8 weken moeten wachten op zijn tweede dosis in plaats van 12 weken. Dat is zojuist beslist door de verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land. Door de kortere wachttijd zouden alle volwassenen in Vlaanderen al tegen midden augustus volledig gevaccineerd kunnen zijn. Voor wie al een eerste prik of uitnodiging heeft gehad, verandert er niets.