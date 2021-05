Uilenbank voor Loïc moet iedereen troost bieden bij kinderperk op begraafplaats in Kalmthout

Bij het nieuw ingerichte kinderperk op de begraafplaats in Kalmthout is ook een "uilenbank" onthuld. Die kwam er op vraag van de grootouders van Loïc, een jongetje dat een jaar geleden onverwacht stierf toen het 11 maanden was. De bank is voor de familie een manier om dat verlies te verwerken. Daarnaast moet de uil ook troost bieden aan alle bezoekers van de begraafplaats.