Ultima Algemene Culturele Verdienste 2020 gaat naar dirigent Philippe Herreweghe

Het klassieke dirigeerstokje heeft hij niet nodig: hij kan dirigeren met zijn wenkbrauwen. Met een vragende oogopslag loodst hij een orkest moeiteloos de gewenste richting uit in een symfonie van Beethoven, of ontlokt hij bij een koor de hemelse klank zoals Bach het bedoeld had.

De Vlaming Philippe Herreweghe (74) is al jaren een fenomeen in de internationale wereld van de klassieke muziek. En dan te bedenken dat hij eigenlijk geneeskunde studeerde en zich specialiseerde in de psychiatrie.