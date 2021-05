Vergunning voor nieuw bedrijventerrein Siesegemkouter in Aalst vernietigd

De vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter, of in de volksmond "het Siesegemcomité", strijdt al jaren voor het behoud van de Siesegemkouter. Die kouter in Aalst is een natuurgebied waarvan de stad een bedrijventerrein wil maken. In het masterplan was sprake van een nieuw crematorium en ook bedrijven in de medische en zorgsector zouden er een plaats vinden. De hele zone zou aangelegd worden met groene zones, rijwegen en fietspaden, groenbuffers, parkeergelegenheid enzo meer. Maar het Siesegemcomité is daar tegen, en heeft nu de rechter kunnen overtuigen.