Vooraanstaand Republikeinse politica Liz Cheney weggestemd na kritiek op Amerikaanse ex-president Trump

Liz Cheney was de nummer drie binnen de Republikeinse partij in het Huis van Afgevaardigden en wordt nu aan de kant gezet. Ze was een van de weinige Republikeinen die voor de impeachment van Donald Trump stemde en uitte sterke kritiek op diens beweringen over vervalste verkiezingen eind vorig jaar. Onlangs verscheen in de krant "The Washington Post" nog een opiniestuk van haar waarin ze haar partijgenoten opriep te breken met Trump.