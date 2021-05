Wat met de Sinksenfoor? Kermis weer mogelijk vanaf 9 juni, maar geen plaats op Spoor Oost

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land heeft beslist dat kermissen weer mogen georganiseerd worden vanaf 9 juni. Dat had goed nieuws kunnen zijn voor de foorkramers van de Sinksenfoor. Die start traditioneel tijdens het weekend van Pinksteren, dit jaar op 23 mei, en duurt zes weken. Dat betekent dat er toch nog een maand zou inzitten.

Alleen staan op het foorterrein, Spoor Oost, nu het Antwerpse test- en vaccinatiedorp. De foor uitstellen is niet eenvoudig, want ook in het najaar is de kermisagenda al goed gevuld. Daarnaast rijst ook de vraag of de foor wel rendabel zal zijn, omdat in juni het aantal bezoekers nog beperkt zal moeten blijven.