Einde van theaterseizoen houdt Theater Malpertuis niet tegen om weer op te starten in juni

Traditiegetrouw is de zomervakantie voor theaterhuizen een kalme periode, toch had Malpertuis al plannen gemaakt. “Wij wilden samen met onze stadsgenoten van het Gildehof enkele voorstellingen buiten organiseren. We gaan nu onderzoeken of we dat toch niet binnen kunnen doen”, zegt Verlynde.

Want de theaterhuizen hebben nog heel veel praktische en technische vragen. “Wij hebben een kleine, maar heel gezellige zaal. Wij weten nog niet aan welke voorwaarden die zal moeten voldoen. Ik denk aan de ventilatie en de minimumafstand die bewaard moet blijven tussen de bezoekers. Dat zijn allemaal zaken die hun impact hebben natuurlijk”, vertelt Verlynde.

Het groene licht kwam vrij onverwacht voor de sector. “Maar achter de schermen waren we al een tijdje heel hard aan het werken. We hebben ons snel georganiseerd. We hadden eigenlijk al bij het vorige overlegcomité goed nieuws verwacht. Gelukkig is er nu toch perspectief voor ons”, besluit Verlynde.