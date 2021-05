Rapport Wereldgezondheidsorganisatie: "Internationale aanpak coronapandemie heeft gefaald"

Pandemieën zoals de coronacrisis kunnen vermeden worden met een betere en snellere internationale aanpak, volgens het rapport van het "Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response". Het onderzoekspanel kwam er op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en analyseerde acht maanden lang de internationale reactie op de coronapandemie. De co-voorzitters van het panel, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland Helen Clark en de voormalige president en Nobelprijswinnares Ellen Johnson Sirleaf, stellen hun bevindingen voor onder het motto "Make it the last pandemic" (Maak het de laatste pandemie).