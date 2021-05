Afkoelingsperiode voor schoolgaande kinderen in Asse door stijging coronacijfers

De coronacijfers zijn de jongste weken sterk gestegen in de Vlaams-Brabantse gemeente Asse. Vooral de groep van de schoolgaande kinderen is sterk getroffen. Bij deze groep is Asse zelfs de sterkste stijger in Vlaams-Brabant. Daarom dringen maatregelen zich op. "De jongste weken waren we al genoodzaakt om drie scholen te sluiten", zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). "Intussen hebben we begin deze week daar een tweede testing uitgevoerd en de studenten zullen in die drie scholen vanaf volgende maandag terug de lessen kunnen bijwonen", zegt de burgemeester nog.