Geen Heilig Bloedprocessie in Brugge, wel alternatief

Vanmorgen was er ook een coronaveilige ceremonie om het relikwie van het Heilig Bloed naar de Sint-Salvatorkathedraal te brengen. Coördinator Mathieu Clarysse. "Er was vanmorgen wel een ochtendprocessie. Dat is eigenlijk altijd zo op “Brugges mooiste, veel mensen weten dat niet. Dat was vandaag niet anders, maar in een zeer afgeslankte versie volgens wat we kunnen doen met de huidige richtlijnen."

"De kleine ochtendprocessie heeft het relikwie afgezet aan de kathedraal. In normale tijden gaan al die mensen ook mee naar de misviering in de kathedraal. Dat is vandaag niet zo. Die kleine ochtendprocessie gaat terug naar de Burg en daar wordt alles ontbonden”, zegt Clarysse.

De Heilig Bloedprocessie bestaat al sinds 1304. De optocht trekt normaal tot 40.000 mensen naar de Brugse binnenstad.