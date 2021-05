Alpinist Bjorn Vandewege over fatale ongeval op Mount Everest: "In begin kan je tien stappen zetten, op einde drie"

Naast voldoende trainen en goed klimmateriaal aankopen, moet je ook flink in je portefeuille duiken om de Mount Everest te beklimmen. De kosten van zo'n beklimming liggen al snel tussen 25.000 en 40.000 euro. En dat hebben mensen er voor over, want in 2019 beklommen volgens de officiële cijfers 885 alpinisten de Everest, waarvan 807 ook effectief de top bereikten. Waarom is het zo aantrekkelijk om de berg te beklimmen? Wat is de "kick" van het beklimmen van de Everest? Vandewege legt uit in het late journaal: