Beweging.net in Limburg viert Rerum Novarum met wandel- en fietstochten

Beweging.net (het vroegere ACW) bestaat 100 jaar. De jaarlijkse viering van Rerum Novarum krijgt zo een extra feestelijk tintje. "Al een eeuw lang komen we op voor iedereen die het moeilijk heeft in de samenleving", zegt Rik Bloemen, voorzitter in Limburg. Om het coronaproof te kunnen vieren zijn er wandel- en fietstochten op poten gezet. "Op die tochten kom je voorbij belangrijke plaatsen voor onze beweging. In Genk bijvoorbeeld langs Alternatief vzw, die voor sociale tewerkstelling zorgt. En in Hasselt bijvoorbeeld Huis Vanstraelen waar de beweging in al zijn aspecten gegroeid is." Je kan de route online vinden, en je krijgt er ook een woordje uitleg bij. Ze blijven tot eind juni beschikbaar.