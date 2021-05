Björn Soenens over exit Liz Cheney: "Republikeinen doodsbang om basis te verliezen, volgende verkiezing komt eraan" 

"Maar ze zijn doodsbang om de basis te verliezen", analyseert Soenens. "Daar gaat het over. Over 1,5 jaar komt de volgende verkiezing (voor het Huis van Afgevaardigden in november 2022, red.) eraan. De campagne is al gestart. Ze gokken erop dat ze de verkiezing winnen als er geen tegenstemmen of dissidenten zijn. De focus ligt op het dwarsbomen van de Democraten om opnieuw de touwtjes in handen te hebben in het Congres. Er moet uit één mond gesproken worden en dat is die van Donald Trump."



Wat als die gok bij de tussentijdse verkiezing verkeerd uitdraait? Soenens: "Cheney kan dan misschien terugkeren, de nieuwe baas worden in de partij. Een morele voorvechter. Als de Democraten meer zetels winnen, dan is het afgelopen met Trump. Wint hij, dan is de partij helemaal geradicaliseerd."