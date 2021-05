Derde nacht van confrontaties tussen Israëli's en Palestijnen, VS stuurt topdiplomaat om te bemiddelen

Het was opnieuw een zeer onrustige nacht in Israël en in de Gazastrook, waar 2 miljoen Palestijnen wonen. De Palestijnse milities Hamas en Jihad vuurden gisteravond tientallen raketten af op Israëlische steden. Even na middernacht ging het luchtalarm af in steden in het zuiden van Israël, maar ook in de grootstedelijke regio Tel Aviv en voor het eerst sinds het begin van de escalatie, tot in het noorden van het land. Volgens hulpverleners raakten 5 mensen gewond toen een raket neerkwam op een wooncomplex in Tetah Tikva, dicht bij Tel Aviv. Maar de meeste raketten worden tegengehouden door een luchtafweersysteem.



Bekijk hieronder beelden uit Gaza van afgelopen nacht. De tekst gaat daarna verder.